Na noite de sexta-feira, 23, um homem foi vítima de sequestro e roubo de sua motocicleta em Vilhena. De acordo com relatos, ele foi abordado por criminosos armados, que o renderam e levaram sua moto à força.

Segundo informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, na manhã deste sábado, 24, a vítima procurou a delegacia de Polícia Civil e contou que trafegava em sua motocicleta Honda CG 160 Fan de cor preta, ano 2019 – placa OHR-0D/Ouro Preto do Oeste, no bairro Cristo Rei, próximo a um mercado, quando foi interceptado pelos criminosos. Um dos assaltantes desceu do veículo de arma em punho, e com medo, a vítima entregou a chave da moto. Os criminosos ordenaram que ele entrasse no carro, e a vítima foi levada até o bairro Assossete, onde foi libertada.

Posteriormente, a Polícia Militar (PM) recebeu informações de que uma motocicleta havia sido abandonada na Avenida 1º de maio desde as 4h da madrugada. Uma guarnição foi ao local e constatou que se tratava do veículo roubado na noite anterior.

Os militares levaram a motocicleta para a delegacia de Polícia Civil, onde ocorrência foi registrada e o caso será investigado.