Jonison Souza Toledo, de 39 anos, foi assassinado a tiros na sexta-feira, dia 23, em uma casa noturna na cidade de Pontes e Lacerda, no estado de Mato Grosso.

Segundo informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, a vítima era sobrinho do ex-vereador Salatiel Rodrigues. Jonison residia há algum tempo na cidade de Araputanga, também em Mato Grosso, onde possuía uma empresa no ramo de montagens de armazéns e secadores. No ataque, um funcionário de Jonison identificado por Erivelton Nunes também foi morto.

Há informação extraoficial que as vítimas foram executadas por engano por membros de uma facção criminosa da região. A Polícia de Mato Grosso está empenhada em investigar as circunstâncias do crime e já prendeu dois suspeitos.

O corpo de Jonison foi transladado para Vilhena, onde, na manhã deste sábado, dia 24, foi sepultado no cemitério Cristo Rei. Ele deixa esposa e dois filhos.

>>>Vídeo foi desfocado: