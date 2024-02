Em mais um episódio alarmante de criminalidade, uma mulher e uma criança foram vítimas de um assalto a mão armada em Vilhena.

Os criminosos, portando armas de fogo, renderam a mulher e a criança, subtraindo uma motoneta Biz 125 de cor branca, placa QCX-3J66/Vilhena, antes de fugirem da cena do crime.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, o crime ocorreu na noite deste domingo, 25, próximo ao Shopping Jardins, no bairro Cidade Verde IV. Segundo relatos, os criminosos abordaram a vítima enquanto ela estava acompanhada da criança, exigindo que entregasse as chaves da motoneta. O ato de violência deixou a população chocada e preocupada com a crescente incidência de crimes dessa natureza na região.

A polícia foi acionada e está conduzindo investigações para identificar e capturar os responsáveis por esse ato criminoso.

Autoridades apelam para que qualquer pessoa que possua informações sobre o ocorrido ou sobre os suspeitos entre em contato imediatamente, garantindo a segurança da comunidade e a aplicação da justiça.

Esse recente incidente serve como um lembrete da importância da vigilância comunitária e da necessidade de medidas eficazes para combater o aumento da criminalidade em áreas urbanas.