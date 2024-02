Em alusão ao Dia “D”, maior dia da vitória dos aliados na segunda guerra mundial, na Normandia, na qual os aliados iniciaram a conquista para vitória na guerra com uma grande quantidade de soldados, a concentração para o ato em apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) aconteceu da mesma forma, com uma mar de gente na tarde deste domingo (25).

Neste ato foram cerca de 750 mil pessoas na Avenida Paulista, em São Paulo, com uma grande diferença em relação a anos anteriores: a ausência predominante de faixas contendo ataques ao poder Judiciário.

Para o vice-líder da oposição na Câmara Federal, o deputado federal Coronel Chrisostomo (PL-RO), o apoio ao ex-presidente na Paulista foi pacífico e ordeiro. “A direita conservadora é assim: sem lixo jogado no chão ou qualquer desordem. São famílias unidas. Pais, netos e avós vieram prestigiar um ato cívico, pacífico e democrático. Como Bolsonaro costuma dizer a mim, ‘vamos colocar ordem na casa’, afirmou o deputado.

Uma multidão vestida de verde e amarelo tomou conta da Paulista, realizando um feito histórico na política do Brasil. Milhares de pessoas bradavam o patriotismo. Bandeiras do Brasil e de Israel foram balançadas durante o evento, em um sinal de apoio ao líder político e à nação estrangeira, que passa por grandes desafios na guerra contra o terror.

O novo cenário indica uma possível mudança de abordagem por parte dos apoiadores de Bolsonaro que, anteriormente, utilizavam esses eventos para expressar críticas e confrontos entre as instituições.

O foco no patriotismo e em seus símbolos como bandeiras do Brasil e Israel, sugere uma estratégia de unificação em torno de dois povos que, mesmo distantes, sofrem com a mesma situação de conflito e opressão de um partido de ideais nacionais e internacionais sem respeito pela história de seu povo, em meio a um contexto político e social polarizado no país.

O evento, portanto, ganhou contornos diferentes, o de pacificidade entre os poderes. Aliados políticos de Bolsonaro como o governador de São Paulo, Tarcísio Freitas (REPUBLICANOS), o senador Magno Malta (PL-ES), e os deputados Nikolas Ferreira (PL-MG) e Gustavo Gayer (PL-GO) se pronunciaram durante evento. A ex-primeira dama Michelle Bolsonaro, presidente do PL Mulher e o pastor Silas Malafaia também se pronunciaram na defesa de Bolsonaro, da liberdade e do estado democrático de direito. Estiveram presentes mais de 100 deputados federais de partidos de direita.