No município de Pimenteiras do Oeste, uma ação criminosa deixou um produtor rural no prejuízo. Nove baterias de colheitadeiras foram furtadas de uma propriedade, resultando em um prejuízo estimado de R$ 16.200.

Os criminosos agiram sorrateiramente durante a noite, aproveitando-se da escuridão para executar o furto. Cada bateria de colheitadeira da marca John Deere está avaliada em cerca de R$ 1.800 e é vendida exclusivamente na concessionária autorizada da marca.

O furto das baterias deixou o produtor preocupado, pois a colheita está em pleno andamento e a falta desses componentes pode comprometer significativamente a produtividade das lavouras. Além do prejuízo financeiro, a vítima teve que repor as baterias para não interromper as atividades.

O incidente foi registrado na delegacia da Polícia Civil, que está investigando o caso.

Enquanto isso, a vítima e outros agricultores da região permanecem vigilantes e reforçam as medidas de segurança em suas propriedades, visando evitar novos incidentes semelhantes.