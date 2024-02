O Governo do Estado de Rondônia começou 2024 com bons resultados das políticas públicas criadas e aplicadas em vários setores da sociedade, elevando as expectativas para este ano e proporcionando ao Estado musculatura que possibilita projeções mais altas nos anos seguintes.

Partindo de uma análise geral, o Governador Marcos Rocha tem conseguido colocar em prática projetos sociais de relevância, propostas que geram oportunidades verdadeiras e que fomentam de fato, o desenvolvimento das pessoas.

Os resultados que o Instituto Estadual de Desenvolvimento da Educação Profissional (Idep) tem entregado são uma mostra concreta disso. A entidade oferece cursos de formação técnica e forma para o mercado de trabalho, mão de obra necessária à realidade do comércio, ou seja: o Governo colabora com quem precisa de um emprego e também com o empregador.

A nova aposta que Marcos Rocha apresenta neste sentido é o projeto “Vencer”, que está sendo executado pela Secretaria de Assistência Social (Seas). São 45 cursos de capacitação que vão desde áreas como a Engenharia Civil e setores de gestão, alimentação e logística, por exemplo. O diferencial deste projeto, segundo o Governador, está na sua missão, que é avançar no processo de erradicação da pobreza, uma vez que é todo voltado às pessoas que estão em condição de vulnerabilidade social.

Na educação, o Governador apresentou dados que mostram o potencial do Estado visando o futuro. Somente no ano passado, Marcos Rocha determinou investimentos de R$ 2.7 bilhões no setor, investidos em infraestrutura, tecnologia e recursos humanos. O Governo mantém em pleno funcionamento na educação um projeto de financiamento de Mestrado e Doutorado a professores da rede estadual. Toda atenção dedicada à educação também reflete efeitos importantes para a sociedade: os estudantes do Estado se saíram muito bem no Enem e diversos candidatos tiveram notas acima de 900 pontos na redação da prova, que é um dos testes mais difíceis do país.

O GOVERNO QUE TRABALHA PELO PRESENTE SEM SE ESQUECER DO FUTURO

Para o hoje, Rondônia também cria perspectivas positivas. O Estado lidera o ranking nacional de menores taxas de desemprego, uma vez que oferece capacitação para quem está começando, financiamento acessível a Micro e Pequenos Empreendedores e mantém parceria consolidada com todo comércio.

A pujança de Rondônia também se reflete no campo. A carne produzida no Estado já abastece 53 países e representa mais de 200 mil toneladas, combinação que movimentou somente no ano passado mais de U$ 917,76 milhões, alavancando Rondônia como um dos maiores produtores de carne bovina do país e com um feito importante: reconhecidamente livre de Aftosa desde 2021.

A produtividade da soja também chama a atenção de investidores. A perspectiva é de que a safra deste ano seja tão boa quanto a do ano passado, mesmo com os atrapalhos do clima. Ao fim, é importante destacar que uma boa gestão precisa de métodos e avaliações externas para constatar sua efetividade. A boa gestão de Marcos Rocha a frente do Governo de Rondônia foi confirmada por meio do “Selo Diamante”, o qual é concedido pela Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon).

Essa classificação só é concedida quando as instituições atingem o mais alto grau de transparência dos dados, por meio de seus portais oficiais. O Governo de Rondônia obteve 99,29% de pontuação em critérios de transparência da gestão. Os dados apontam que Marcos Rocha mantém Rondônia no caminho certo, garantindo boas taxas de desenvolvimento, com uma gestão municipalista, responsável e cuidando do futuro de todos.