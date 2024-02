No último sábado, 24, a deputada estadual Rosangela Donadon, do partido União Brasil, promoveu uma significativa distribuição de recursos agrícolas no município de Cerejeiras, beneficiando agricultores de diversas localidades da região do Cone Sul de Rondônia.

A entrega consistiu na distribuição de aproximadamente cinco mil mudas de coco anão, além de fertilizantes e consultoria técnica oferecida por profissionais capacitados.

Os municípios contemplados foram Colorado do Oeste, Cerejeiras e Pimenteiras do Oeste, que receberam este apoio crucial para o fortalecimento da agricultura local.

A cerimônia de entrega contou com a presença de diversas autoridades, incluindo a prefeita de Cerejeiras, Lisete Marth, a prefeita de Pimenteiras do Oeste, Valéria Garcia, o secretário regional de governo para o Cone Sul, Wesley Geminiano, e Elias Correa, responsável pelo Instituto Raiz Nativa, entre outros representantes importantes da região.

Já no domingo,25, a deputada Rosangela Donadon realizou a entrega de mais de cinco mil mudas de coqueiros-anões para mais de 40 agricultores familiares do município de Chupinguaia. A cerimônia de entrega contou com a presença do vereador Idenei Dummer, presidentes de associações rurais da região e de agricultores do município.

A distribuição das mudas de coco anão foi possível graças a uma emenda parlamentar direcionada por Rosangela Donadon para o projeto “Mudando Histórias com mudas de coqueiros-anões”, que recebeu um investimento total de R$ 1,5 milhão.

Este projeto tem como objetivo principal beneficiar diretamente cerca de 320 agricultores familiares em todo o estado de Rondônia. Segundo a deputada Rosangela Donadon, o propósito fundamental deste projeto é fortalecer a agricultura familiar em Rondônia.

Além de promover o aumento da produção e da renda das famílias agrícolas, a iniciativa também busca oferecer suporte técnico para garantir o sucesso dos empreendimentos no campo. “Acredito que o homem do campo deve permanecer no campo, mas com qualidade de vida e meios para trabalhar, e é para isso que tenho trabalhado incansavelmente”, afirmou a deputada Rosangela Donadon, ressaltando seu compromisso com o desenvolvimento sustentável e o bem-estar das comunidades rurais.

Esta iniciativa evidencia o papel fundamental dos representantes eleitos na promoção do desenvolvimento econômico e social das comunidades rurais.

Ao fortalecer a base agrícola do estado de Rondônia, projetos como este proporcionam um futuro mais próspero para seus cidadãos e contribuem significativamente para a construção de uma sociedade mais equitativa e sustentável.