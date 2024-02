O deputado estadual Luizinho Goebel (PSC), através de indicação apresentada ao Poder Executivo em dezembro de 2012, requer a implantação de Quartel do Corpo de Bombeiros no município de Colorado do Oeste.

Na justificativa o parlamentar destaca que tal reivindicação tem por finalidade atender a uma antiga necessidade do município de Colorado do Oeste, vez que apesar do crescimento populacional, ainda não possui a assistência local de serviços prestado pelo Corpo de Bombeiros.

Goebel destaca a implantação do Quartel que contribuirá para melhorar a qualidade de vida da população do referido município, pois a distancia do Corpo de Bombeiros até o local do atendimento da ocorrência é fato primordial para o salvamento de vidas e proteção do patrimônio, como incêndios, inundações, dentre outras ocorrências.

A obra que vem sendo aguardada pela população de Colorado é uma conquista do deputado estadual Luizinho Goebel (PSC), que destinou recursos para o fim, através do governador de Estado, Coronel Marcos Rocha (União Brasil), um investimento no valor de R$ 1.951.463,18 (Um milhão, novecentos e cinquenta e um mil quatrocentos e sessenta e três reais e dezoito centavos).

Atualmente, o quartel mais próximo do município está instalado no município de Cerejeiras. Portanto, a implantação de um quartel naquela região é de suma importância para os munícipes, uma vez que vai atender a possíveis casos de desastres naturais, incêndios e queimadas.

“Estou muito feliz com a conclusão das obras. Agora sei que em breve Colorado do Oeste terá um Quartel do Corpo de Bombeiros graças à união de forças de várias autoridades estaduais e municipais. Juntos por Colorado do Oeste”, ressaltou o parlamentar.