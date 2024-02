Um motorista de caminhão baú, identificado por Valdine Martins Freire, de 53 anos, foi assassinado a tiros na tarde desta segunda-feira, 26, no pátio do Posto Tertuliano, que está desativado, localizado na esquina da Avenida Paraná com a Avenida Celso Mazutti, no bairro Jardim Eldorado, em Vilhena.

Segundo as primeiras informações, a vítima estava descansando dentro do caminhão quando uma pessoa se aproximou e bateu na porta. Ao abrir, o assassino disparou contra o motorista, que tentou correr, mas acabou caindo e morrendo no local.

A Polícia Militar (PM) foi acionada e isolou a área para os trabalhos da Polícia Técnico-Científica (Politec).

