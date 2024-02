Na manhã desta terça-feira (27), a deputada estadual Dra. Taíssa Sousa (PSC), participou do “Café de Amor com a Política”, no Prédio do Relógio em Porto Velho, o encontro foi organizado pelo Procurador da República, Reginaldo Trindade, idealizador do Movimento dos Depressivos Conhecidos (MDC) de Rondônia.

O encontro contou com a presença do prefeito de Porto Velho, Hildon Chaves, do vice-governador, Sérgio Gonçalves, e diversas autoridades.

O Movimento criado por Reginaldo, visa esclarecer a sociedade, combater o preconceito e, quem sabe, libertar tantas pessoas que sofrem no silêncio de seus corações. Ele que sofre com depressão há vários anos, hoje busca ajudar o máximo de pessoas possível a combater essa doença, e com ele leva o lema “O Amor Curando a Alma”. O café da manhã desta terça-feira foi direcionado às autoridades do Poder Legislativo e do Poder Executivo, municipal e estadual.

O encontro foi o primeiro passo no esforço para esclarecer e sensibilizar as autoridades públicas para a importância da luta contra a depressão e outras doenças da alma. “Eu fico imensamente grata pelo convite, e reforço a importantíssima atitude da prefeitura, em parceria com governo e autoridades, de promover momentos como esse”, expressou a Dra Taíssa Sousa. O estado de Rondônia é a unidade da federação que mais matou, pelo suicídio, no Brasil em 2021.