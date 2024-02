O ato realizado no último domingo (25) na avenida Paulista, em São Paulo (SP), segue sendo um dos assuntos principais no país.

A adesão massiva de apoiadores endossou apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro e a pautas como a liberdade e o Estado de Direito.

Dados mais recentes da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, mostram que o ato concentrou cerca de 600 mil pessoas, número que pode subir para 750 mil se levar em conta as ruas adjacentes à avenida Paulista.

Representando Rondônia, o senador Jaime Bagattoli (PL) foi um dos parlamentares que compareceu ao ato. O parlamentar chegou a postar fotos com o ex-presidente e com aliados na concentração do evento. Para ele, a mensagem foi clara.

“O comparecimento de milhares de pessoas e o impacto na internet mostram uma união entre os brasileiros. Claro, estamos aqui para apoiar o ex-presidente, mas também para defender a liberdade, a democracia e o Estado de Direito neste país. E digo mais, é um claro recado de que a oposição segue mais forte do que nunca, democrática em suas ações e em sintonia com a insatisfação do povo”, declarou o senador.