Um grupo de operários, que trabalham na construção do prédio do novo Fórum de Vilhena, solicitou a presença da reportagem do Extra de Rondônia para levar à tona uma situação considerada insustentável por eles: o atraso no pagamento de salários.

O grupo, formado por 35 trabalhadores, prestam serviço à empresa JJ Construções Montagens Industriais, que foi contratada pelo Tribunal de Justiça de Rondônia para a construção da obra. Eles também reclamam do acerto de férias e pós-demissão.

Entrevistado pelo Extra de Rondônia, o vigia Marcelo da Silva, representante do grupo, afirmou que a empresa está sem pagar certa parte de funcionários desde setembro de 2023. “Todos os meses, a empresa informa uma data para os pagamentos das pendências com os funcionários, mas não realizam o pagamento”, desabafa.

O Extra de Rondônia também ouviu Aldemir Valadares, que se identificou como encarregado da referida empresa em Vilhena e afirmou que JJ Construções está em recuperação judicial. Mas que, a partir de 15 de março os operários começarão a receber os pagamentos.