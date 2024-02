Em curso de formação do DigiSUS semana passada em Vilhena, o presidente do Conselho Municipal de Saúde (CMS), Leomar Gonçalves, destacou a importância de ações contundentes e defendeu políticas públicas de saúde do SUS.

O encontro teve por finalidade a implementação e melhoria no sistema de saúde em nosso município.

Um fator importante foi o convite aos presidentes dos CMS do Cone Sul que estavam preocupados com a assistência médica da população dos municípios que a compõe, onde foi explanado junto aos técnicos da Secretaria de Saúde sobre os procedimentos realizados e exames no Hospital Regional de Vilhena bem como o funcionamento do Instituto do Rim de Vilhena e UPA.

Com capacidade de diálogo, na reunião, Gonçalves também informou a respeito de agenda de compromissos com a sociedade civil organizada, destacando orientações sobre projetos de saúde da população vilhenense.