O presidente da Assembleia Legislativa de Rondônia (Alero), deputado estadual Marcelo Cruz (Solidariedade), destacou nesta terça-feira (27) que a Casa de Leis seguirá contribuindo com o desenvolvimento do estado de Rondônia. A entrevista foi concedida durante coletiva de imprensa, marcando o início dos trabalhos do Poder Legislativo em 2024.

Para o parlamentar, a Assembleia tem se notabilizado por atuar em harmonia com o Governo de Rondônia e por contribuir com ações que ajudam diretamente com o crescimento do estado. “Parabenizo o trabalho e a parceria que o Poder Executivo tem com a Assembleia Legislativa. O Governo pode contar com esse Parlamento. Há muitos anos não se via os poderes atuando de forma tão harmônica e isso deve-se ao trabalho realizado pois você governador é um maestro na condução dessa relação. Todas as pautas que chegam à Casa de Leis são devidamente analisadas e votadas com o objetivo de agilizar as demandas seja na área de saúde, segurança pública, educação e na geração de empregos para o rondoniense”, frisou Marcelo Cruz.

Marcelo Cruz revelou que a mesma dedicação aplicada em 2023 também será repetida neste ano. “Nosso estado é o que mais cresce na questão orçamentária e o que apresenta os menores índices de desemprego. Vamos continuar trabalhando com transparência para nossa população, pois precisamos avançar em algumas áreas como a saúde, a regularização fundiária e a questão da malha aérea. No ano passado, demos celeridade em muitos projetos e, em 2024, vamos entregar diversas ações para manter o mesmo ritmo, atendendo de forma harmônica com o único intuito de ajudar nossa sociedade”, acrescentou.

O parlamentar fez um apelo ao Governo do Estado para algumas pautas essenciais em 2024. “Precisamos de um olhar especial para a saúde e para as nossas estradas estaduais e vicinais para que possamos escoar a nossa produção e elevar a economia do nosso estado. Também temos que acelerar a nossa regularização fundiária para que nosso estado possa continuar crescendo em todos os índices”, destacou.

Ao final, Marcelo Cruz fez um convite para a posse do deputado estadual Laerte Gomes (PSD) na presidência do Parlamento Amazônico. “Teremos um representante à frente da entidade que poderá contribuir ainda mais e se reunir com a Câmara e o Senado para poder agilizar os projetos que tenham o objetivo de aprimorar o desenvolvimento da nossa região. Não tenho dúvidas que a contribuição do deputado Laerte Gomes será primordial para impulsionar diversas pautas para acelerar o progresso do nosso estado”, destacou o parlamentar.