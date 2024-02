Na noite desta quarta-feira, 28, a Polícia Militar de Trânsito (Ptran) foi acionada para atender uma ocorrência envolvendo três veículos em Vilhena. Uma condutora foi socorrida e encaminhada ao hospital.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, o incidente ocorreu na Rua 916, na divisa dos bairros Alto Alegre com o bairro Jardim Aripuanã.

Segundo relatos preliminares, o acidente foi desencadeado por uma sequência de eventos que ainda estão sendo investigados. O choque entre os três carros resultou em danos materiais significativos, além de deixar uma pessoa ferida.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e uma condutora envolvida no acidente foi socorrida e encaminhada ao Hospital Regional para receber tratamento médico adequado. Enquanto isso, a Ptran está no local investigando as circunstâncias exatas que levaram a esse acidente, com apoio da Polícia Técnico Científica (Politec).

Este incidente serve como um lembrete importante da importância da prudência ao volante e da atenção constante às condições da via.

A segurança no trânsito é responsabilidade de todos, e é essencial que todos os motoristas estejam conscientes de seu entorno e ajam com responsabilidade para prevenir acidentes semelhantes no futuro.

>>>Vídeo abaixo: