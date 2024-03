Um acidente envolvendo uma motocicleta e um carro ocorreu na manhã desta quinta-feira, 29, no cruzamento da Avenida Curitiba com a Avenida Vitória Régia (1705), no bairro Jardim Primavera, em Vilhena, deixando uma pessoa ferida.

O incidente ocorreu no semáforo e, com o choque, a condutora da motocicleta foi lançada na calçada, sofrendo ferimentos. Ela foi socorrida e encaminhada ao pronto-socorro do Hospital Regional.

A Polícia Militar de Trânsito (Ptran) foi acionada e isolou o local para os trabalhos da Polícia Técnico-Científica (Politec).