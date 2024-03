O 3º Festival de Pesca no rio Guaporé acontece nos dias 16 e 17de março.

O torneio terá início às 13h do sábado com volta precista às 17h. No domingo saída prevista às 08h, finalizando as 12h00. O evento distribuirá premiações em dinheiro, sendo que o primeiro colocado fatura R$ 3 mil, o segundo R$ 2,5 mil, e o terceiro R$ 2 mil. Mais de 7 mil em prêmios serão distribuídos.

Todas espécies por peso somatório, exceto os peixes, piranhas e lambari. Durante os dois dias de festival terá música ao vivo com cantores da região.

As inscrições são por trio, no valor de R$ 150 e já podem ser realizadas através do WhatsApp no número: (69) 9 92656352, Roberto e (69) 9 93315365, Ivan.

O evento recebe o apoio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Esporte e Turismo, (SEMETUR), Prefeitura em Pimenteiras do Oeste e Câmera municipal de Pimenteiras do Oeste.

No sábado, 18, a competição começa às 13h e encerra às 17h. No domingo, 19, começa às 07h e encerra às 12h.

Clique na imagem para ampliar: