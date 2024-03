Nesta sexta-feira (01), o deputado estadual Cássio Gois (PSD) realizou a entrega oficial de uma van 0 km para o transporte de pacientes em tratamento de saúde em Alto Alegre dos Parecis.

Fruto de sua emenda parlamentar no valor de 230 mil reais, somada à contrapartida da prefeitura, o veículo de 7 lugares destina-se ao deslocamento de pacientes que necessitam de hemodiálise em Cacoal, garantindo mais segurança, conforto e qualidade nos trajetos.



O vereador Lázaro, de Alto Alegre dos Parecis, destacou a importância da iniciativa do deputado Cássio Gois, ressaltando que o veículo atenderá não apenas pacientes em tratamento de hemodiálise, mas também aqueles que necessitam de deslocamento para tratamento de câncer e outras condições de saúde delicadas. “É uma conquista significativa para nossa cidade, que beneficiará diretamente aqueles que mais precisam”, afirmou o vereador.



O prefeito Denair Pedro da Silva também enfatizou a relevância do recurso e da van para a cidade, destacando que o veículo contribuirá para melhorar a qualidade de vida e o acesso à saúde dos munícipes de Alto Alegre dos Parecis. “Essa conquista é fruto de um trabalho conjunto e demonstra o compromisso do deputado Cássio Gois com nossa cidade e sua população”, afirmou o prefeito.



Juliana Padan, Secretária de Saúde de Alto Alegre dos Parecis, ressaltou a importância do recurso destinado pelo deputado Cássio Gois e a contrapartida da prefeitura para a aquisição da nova van. Segundo ela, anteriormente eram utilizados dois veículos para o transporte dos pacientes, o que nem sempre garantia o conforto e a segurança necessários para essas viagens.



“A chegada dessa nova van é uma conquista significativa para nossa cidade. Agora, com um veículo mais moderno e adequado, conseguiremos proporcionar mais conforto e segurança aos pacientes que necessitam se deslocar para realizar seus tratamentos em Cacoal. Agradecemos ao deputado Cássio Gois pelo apoio e sensibilidade em atender essa demanda tão importante para a nossa comunidade”, afirmou a Secretária.



O deputado Cássio Gois, por sua vez, expressou sua satisfação em poder contribuir com a melhoria da saúde em Alto Alegre dos Parecis. “É gratificante ver o impacto positivo que nossa emenda parlamentar está proporcionando à população. Essa van garantirá mais conforto e segurança aos pacientes que necessitam de deslocamento para tratamentos especializados. Estamos cumprindo nosso papel de representantes do povo, trabalhando para o bem-estar de todos”, destacou o deputado.