A Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito (Semtran) anunciou que, a partir desta quarta-feira, 6, entram em vigor novas regras de circulação para os pontos de acesso da Rua 1802 com a BR-174, na interseção que dá acesso ao bairro Bela Vista, em Vilhena.

De acordo com o secretário da pasta, Rogério Dias, a partir desta data, os condutores que trafegarem pela BR-174, sentido centro, ficam proibidos de acessarem diretamente a Rua 1802. Já os motoristas que utilizarem a BR-174, sentido aeroporto, poderão virar à direita para conseguirem obter acesso à rua 1802.

Para os motoristas que trafegam pela rua 1802, poderão acessar a BR-174, tanto sentido aeroporto quanto sentido centro, mantendo o padrão de circulação comum da via.

As mudanças ocorreram após estudos de engenharia de tráfego que identificaram a necessidade de melhorar a segurança e a fluidez do tráfego na cidade, reduzindo os pontos de conflito e contribuindo para a diminuição dos índices de acidentes. Vale ressaltar que todas as demarcações e sinalizações de segurança já foram inseridas para prevenir e evitar acidentes no local.

Para mais informações, esclarecer dúvidas ou fazer solicitações, entre em contato pelo WhatsApp da Semtran pelo número (69) 3321-3920.