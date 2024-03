A regularização fundiária continua sendo um dos principais desafios para o desenvolvimento de estados da região Norte. Mas uma iniciativa entre dois institutos promete amenizar um pouco essa realidade.

Na última semana, o senador Jaime Bagattoli (PL) visitou a sede do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) de Rondônia, onde conheceu o projeto “Geo Rondônia”, uma parceria do Incra com o Instituto Federal de Rondônia (Ifro) que promete alcançar mais de 15 mil famílias assentadas no estado, através do georreferenciamento, supervisão e Cadastro Ambiental Rural (CAR).

“Essa parceria é de suma importância, porque é com o georreferenciamento que o Incra vai poder, com mais rapidez, localizar, padronizar e regulamentar as propriedades rurais do estado. Por isso, coloquei o meu gabinete à disposição para ajudar no que for preciso para que esse projeto alcance o maior número de famílias e que mais produtores possam ter em mãos os seus títulos rurais”, declarou o senador.

A parceria tem o objetivo de regularizar 63 assentamentos e nove glebas no Estado de Rondônia, distribuídos em 19 municípios.