O advogado e atual diretor de política agrícola da Secretaria de Agricultura de Rondônia, Wiveslando Neiva, pode disputar a prefeitura de Cerejeiras pelo União Brasil.

As negociações estão bastante adiantadas na direção estadual do União Brasil (UB), partido vitorioso que reelegeu o governador Marcos Rocha e o deputado estadual Ezequiel Neiva, entre outras lideranças rondonienses, segundo apurou o site de notícias Mídia Rondônia.

Wiveslando foi candidato a deputado federal na última eleição, obtendo 10.991 votos. Para quem disputou o cargo pela primeira vez, o resultado das urnas pode ser considerado excelente.

Caso se confirme seu nome para disputar a prefeitura de Cerejeiras, o cenário ganha nova formatação política, uma vez que, com a chegada de um sangue novo na disputa, mudaria completamente o quadro da sucessão municipal cerejeirense.

Com apoio do grupo político do deputado Ezequiel Neiva, que é seu pai, – conhecido no meio como um dos maiores investidores na região do Cone Sul -, Wiveslando estaria em uma posição confortável para concorrer o pleito deste ano.

SINÉSIO JOSÉ

Por outro lado, a direção estadual do União Brasil ainda teria mais um nome forte para lançar em Cerejeiras: o pecuarista Sinésio José.

Sinésio, empresário do agronegócio, tem bom trânsito no meio político e obteve votação surpreendente na última eleição para prefeito da cidade. De família pioneira, Sinésio estaria disposto a caminhar junto com o grupo para desenvolver Cerejeiras.

Seja como for, o cenário com a chegada de Wiveslando Neiva obriga a formação de novas alianças, mudanças de estratégias e novos apoios políticos.