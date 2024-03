A deputada estadual Dra. Taíssa Sousa (PSC) solicitou ao Departamento de Estradas, Rodagens e Transportes (DER) a construção de uma nova ponte no local, substituindo a atual estrutura de madeira improvisada do Ramal do Noca, localizado no Km 46, zona rural de Guajará-Mirim.

A ponte existente, além de ser estreita, se tornou um ponto crítico durante o período chuvoso. Sendo uma construção improvisada pela população, as tábuas são frequentemente levadas pela correnteza, o que impede a passagem de pedestres, motociclistas e ciclistas. A falta de sinalização e elementos de segurança contribui para o aumento do risco de graves acidentes de trânsito na região.

A deputada compreende a urgência da situação e os perigos enfrentados pelos moradores e motoristas locais. “A construção de uma ponte é de extrema importância para a região para o tráfego de moradores e produtores rurais, é preciso também a implementação de sinalização adequada e componentes de segurança que assegurem quem transita pelo local”, disse a parlamentar.