Na noite de quinta-feira, 7 de março, o distrito de União Bandeirantes (RO) foi o cenário da Pré-Assembleia 2024, realizada no Centro Comunitário, atraindo mais de 700 associados e convidados.

O diretor regional da Sicoob Credisul em Rondônia, Renato Doretto, e o gerente regional, Eliezio Gripa Boni, destacaram o desempenho financeiro da unidade no último ano, assim como os projetos sociais apoiados pela cooperativa, que impactaram o município.

A Sicoob Credisul também anunciou durante a reunião, a doação do projeto de drenagem e asfaltamento da avenida principal do distrito, uma iniciativa importante que irá trazer ainda mais desenvolvimento local. O anúncio foi recebido com satisfação pelos associados.

Com quase 12 anos de atuação na região, a agência de União Bandeirantes registrou excelentes resultados em 2023, com um aumento de 22% no capital social e 13% no número de cooperados. Renato Doretto expressou otimismo em relação à região. “União Bandeirantes é uma comunidade em crescimento, e temos condições de contribuir significativamente para o seu desenvolvimento. A doação deste projeto representa uma melhoria substancial na infraestrutura do distrito”.

Empresário e associado desde a abertura da agência, Adalto Donato de Oliveira celebrou a doação do projeto, que abrangerá 4 km de asfalto e 25 km de drenagem no distrito. “Esse projeto é inovador e acelerará benefícios que, de outra forma, demorariam muito tempo. O apoio da cooperativa é crucial para nós que estamos no interior, contribuindo para o crescimento local e proporcionando resultados tangíveis. É gratificante”, destacou Oliveira.