Diip Bar, a casa mais badalada da cidade, está preparando uma celebração especial em homenagem ao Dia das Mulheres. Será uma noite de celebração, música e bebida, marcando essa data tão significativa para todas as mulheres.

A partir das 21h, as portas se abrirão para uma festa inesquecível. E para tornar a noite ainda mais especial, a Diip Bar oferecerá um open bar espetacular, com uma variedade de bebidas para todos os gostos. Desde Whisky e Vodka, energético, água de coco até o delicioso drink batom de cereja, tudo estará à disposição das mulheres até as 00h.

A música estará no ar com performances ao vivo dos talentosos cantores Dudu Pedraza e Guilherme Ferreira, que prometem animar a pista de dança com seus hits envolventes. Além disso, o renomado DJ Ulis estará presente para garantir que a festa não pare nem por um momento.

Para participar dessa celebração única, os valores das entradas até o momento estão: R$ 20 para mulheres e R$ 40 para homens. Um convite para uma noite de diversão e homenagem, onde todos são bem-vindos para celebrar a força, a garra e a importância das mulheres em nossas vidas.

O Diip Bar convida a todos para se juntarem a eles nessa festa memorável, onde o brilho das mulheres será o destaque da noite. Prepare-se para dançar, brindar e celebrar em grande estilo neste Dia das Mulheres.