Em relação à mortalidade materna, dados do IBGE mostraram que, em 2022, no estado de Rondônia, a cada cem mil bebês nascidos vivos, 52 mulheres morreram em decorrência de problemas na gravidez ou no parto.

A razão é a segunda menor da Região Norte, atrás do Acre, que apresentou proporção de 48 mortes de parturientes a cada cem mil recém-nascidos.

Entre todas as Unidades Federativas, Roraima apresentou a maior razão de mortalidade materna: 160 mortes de mulheres a cada cem mil nascidos vivos. Já o estado de Santa Catarina, registrou a menor taxa: 31.

Sobre mortalidade de crianças com menos de cinco anos, a pesquisa demonstra que, normalmente, a proporção de mortes entre os meninos é maior do que entre as meninas.

Em 2022, em Rondônia, a cada mil meninos nascidos vivos, 16 morreram antes de completar cinco anos. Entre as meninas, a taxa foi de 12 mortes a cada mil nascidas vivas.

A publicação demonstra ainda que Rondônia teve a segunda menor taxa brasileira de mortalidade de pessoas com idades entre 30 e 69 anos devido a doenças cardiovasculares, câncer, diabetes ou doenças respiratórias crônicas.

Em 2022, no estado, o índice foi de 12,7%, atrás do Distrito Federal (10,4%). A maior taxa foi em Alagoas (16,7%). Já o índice do país foi de 14,4%.

Considerando o gênero, verifica-se que as mulheres têm menor probabilidade de morte que os homens por esses tipos de doença. Enquanto a taxa rondoniense entre elas foi de 10,7%, entre eles foi de 14,7%.