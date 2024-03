“Na Polícia Militar, precisamos dar uma configuração mais operacional para atender tanto as necessidades da população, quanto as determinações do governador coronel Marcos Rocha que nos determinou tolerância zero contra a criminalidade”, disse nesta sexta-feira, 8, o coronel PM Regis Braguin, comandante-geral da Polícia Militar de Rondônia, durante a passagem de comando do 1º Batalhão de Policia Militar, Batalhão Rondon, em Porto Velho, quando assumiu a tenente-coronel PM Haldenilza Barbosa, primeira mulher a comandar o Batalhão Rondon, em substituição ao tenente-coronel PM Edvaldo Elias.

Para o Secretário de Segurança, Defesa e Cidadania, coronel PM Vital, a troca de comando em uma instituição militar é um ato normal. O oficial, especialmente, tem que percorrer vários setores da corporação para conhecimento global da operacionalidade e da administração. “Trago aqui a mensagem de otimismo e de realizações na Polícia Militar, de nosso governador coronel Marcos Rocha, que tem nos proporcionado avanço nas área tecnológica, valorização dos integrantes das forças policiais e dando melhores condições para a defesa de nossa sociedade”.

O comandante-geral assegurou que durante os sete meses que está a frente da corporação, tem dado configuração mais operacional para atender as demandas da sociedade e do governador do Estado com tolerância zero contra a criminalidade e uma proximidade digna com a tropa para que se fortaleça os valores, promovendo as mais diversas melhorias, sejam salariais, recursos, tecnologia e outros procedimentos para que possamos entregar o principal foco que é o atendimento a sociedade.

Continuando, o coronel Braguin disse que delineou dois princípios de visão de comando: a busca da informação de qualidade para uma melhor aplicação da lei e o combate a criminalidade. “Identificamos a violência contra a mulher e já estamos montando o Batalhão de Policiamento e Enfrentamento a Violência Doméstica, de crimes contra a mulher. Explicou que a incidência deste crime está elevada e “vamos combatê-la”. Lembrando que hoje, 8, é o Dia Internacional da Mulher, ele destacou a mulher mãe que muito tem contribuído no desenvolvimento e educação de seus filhos. E esta entrega, somente a mulher tem essa capacidade.

Ao tenente-coronel PM que deixou o cargo, o coronel Regis Braguin, esclareceu que o oficial realizou um excelente trabalho e já foi designado para nova missão em outro Batalhão. A nova comandante, lembrou das características firmes e a lealdade a corporação, por onde passou. Por dever de justiça resolvi nomear a primeira mulher a comandar o primeiro Batalhão de Polícia Militar, onde tudo começou. “A Polícia Militar, ter uma mulher cada vez mais em posição de destaque, mostrando sua força, mostra igualdade e condições que a mulher tem com todo seu valor”.

Elogio

Ao deixar o cargo, o tenente-coronel PM Elias recebeu o reconhecimento pelo trabalho realizado, por meio do elogio consignado pelo tenente-coronel PM Wilton Amorim, Comandante Regional de Policiamento I, por ocasião da passagem de Comando do 1º Batalhão de Polícia Militar, Batalhão Rondon. “Não é o tempo que importa, afinal somos todos reféns dessa ampulheta eterna que nos mede e dirige nossas ações, mas o que importa, diria um pensador é a intensidade das ações, o valor atribuído em cada relação e o calor dos sentimentos incrustados na pedra fundamental que nos fundem as memórias e marcas que deixamos por onde passamos”, disse.

Destacando o perfil do oficial que deixou o cargo, o CRP I, lembrou da natureza calma e a forma ponderada de conduzir as situações que são partes marcantes dessa personalidade que a Corporação tem privilégio em possuir e que aduz a tranquilidade deste Comando em chancelar as decisões realizadas pelo tenente-coronel PM Elias. A presença durante todas as preleções e Comando do maior bloco carnavalesco da Região Norte, ficarão acostados a sua ficha individual para que se recorde de tão importante passagem.

Nova comandante do 1º Batalhão: Tenente-coronel PM Haldenilza Barbosa Costa

Ao ser nomeada para o cargo de comandante do 1º Batalhão de Polícia Militar – Batalhão Rondon, a tenente-coronel Haldenilza Barbosa Costa, estava servindo na função de subcomandante no Comando Regional de Policiamento I, sediado em Porto Velho-RO. Foi promovida ao posto atual em 25 de agosto de 2022. Nascida em 11 de outubro de 1983, na cidade de Nova Mamoré – Rondônia, é filha de Valdir Ferreira Costa e de Edemir Barbosa Costa.

Incorporou às fileiras da corporação em 09 de dezembro de 2011, oriunda do 1º Curso de Formação de Oficiais, sediado em Porto Velho – Rondônia. Em 09 de dezembro de 2011, foi declarada aspirante-a-oficial, sendo classificada no Batalhão Mamoré – no município de Guajará-Mirim/RO, onde comandou a 1ª Companhia de Policiamento Ostensivo; 3ª Companhia de Policiamento Ostensivo com sede em Nova Mamoré, e exerceu as chefias de justiça e disciplina; divisão administrativa; divisão operacional e divisão logística, bem como, subcomandante do 6º bpm.

Ao ser promovida ao posto de tenente-coronel, a oficial foi transferida para a Corregedoria-Geral da pmro, onde passou a chefiar o departamento de instauração e controle por um período de 7 meses e 9 dias, sendo transferida para o Comando Regional de Policiamento I, passando a exercer a função de subcomandante. Foi condecorada com as medalhas: Mérito Policial de Fronteira; Mérito do Batalhão Belmont – 5° BPM/PMRO – Passador de “prata”, Mérito de Justiça e Disciplina –PMRO; Mérito 8º BPM; Mérito Forte do Príncipe da Beira – PMRO; dentre outras.

Licenciada em pedagogia pela unir; bacharel em segurança pública – unir; pós-graduada em segurança pública – faculdade dom Alberto. É casada com Jackson Carneiro da Silva e tem 1 filho, Arthur Jackson.

Representando as mulheres policiais militares esteve presente um pelotão feminino formado por policiais do policiamento ordinário, Batalhão de Trânsito, Batalhão de Choque, de Operações Especiais, Força Tática, Batalhão de Polícia Ambiental, Batalhão de Fronteira.

