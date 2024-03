Na noite desta sexta-feira, 8 de março, o Centro Universitário Aparício Carvalho – FIMCA e a Faculdade Metropolitana de Rondônia celebraram o Dia Internacional da Mulher com uma programação especial em seus campi em Porto Velho.

Logo no início do dia, as colaboradoras do Grupo receberam bombons com mensagens motivacionais. Além disso, elas participaram do sorteio de dezenas de procedimentos estéticos realizados pela Clínica de Estética do Grupo.

PROGRAMAÇÃO ESPECIAL PARA AS ACADÊMICAS

As acadêmicas da FIMCA e da Metropolitana foram recebidas com tapete vermelho, bombons com frases motivacionais, cremes fitoterápicos produzidos pelo curso de Farmácia e lixas de unha oferecidas pelo curso de Terapia Ocupacional. Tudo isso ao som de uma banda com vocalistas femininas do curso de Música.

No anfiteatro Dra. Maria Silvia Carvalho, as acadêmicas participaram de uma roda de conversa promovida pelo curso de Administração. A mesa redonda contou com a presença da Dra. Mariana Carvalho, reitora da FIMCA, médica cardiologista e advogada; da Tenente Coronel da Polícia Militar Michelly da Silva; e de Rosineide Amâncio, gerente de serviços do Grupo Rovema. As palestrantes falaram sobre empoderamento feminino e a mulher de sucesso no mercado de trabalho.

A reitora Dra. Mariana Carvalho agradeceu o espaço para falar da importância das mulheres no mundo corporativo: “Falamos sobre os lugares que as mulheres cada vez mais têm conquistado na nossa sociedade. Mesmo que com muita luta, temos provado que lugar de mulher é onde ela quiser! Deixo meus parabéns para todas as mulheres que fazem o Grupo Educacional Aparício Carvalho: nossas colaboradoras, nossas professoras, nossas coordenadoras e nossas acadêmicas”.

No auditório da Faculdade Metropolitana, os cursos de Arquitetura e Agronomia promoveram um evento de escuta para alunas sobre as mudanças para deixar as cidades cada vez mais inclusivas para mulheres, em cenários de perigo e vulnerabilidade.

Já no coreto do campus, os cursos de Fisioterapia e Educação Física reuniram-se para um alongamento seguido de uma animada aula de fit dance para as acadêmicas e colaboradoras presentes, encerrando a noite com sucesso e muita animação.

ORGULHO DE SER UMA EMPRESA FORMADA POR MULHERES FORTES

O Grupo Educacional Aparício Carvalho se orgulha de ser formado por diversas mulheres fortes, contando hoje com quase 500 colaboradoras nos campus de Porto Velho, Jaru e Vilhena. Essas instituições são encabeçadas pela reitora da FIMCA e Metropolitana Dra. Mariana Carvalho, médica cardiologista e advogada, e pela reitora emérita da FIMCA e diretora da Faculdade Metropolitana Dra. Maria Silvia Carvalho, advogada, historiadora, jornalista e economista, e por muitas outras que nos inspiram todos os dias. O Grupo deseja a todas um feliz Dia Internacional da Mulher!