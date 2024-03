O estado de Rondônia se prepara para receber o Brasil e o mundo na 11ª Rondônia Rural Show Internacional, entre 20 e 25 de maio.

A Feira do Agronegócio rondoniense, realizada pelo Governo do Estado, promete ser mais uma recordista de volume de negócios.

A cada edição, o evento apresenta evolução, e chegou a alcançar mais de R$ 3,5 bilhões em movimentação econômica, em 2023, se consolidando como o maior segmento do Agronegócio, do Norte do Brasil.

A Rondônia Rural Show Internacional transformou-se na Feira de bilhões, em 2022, e não para de crescer. O governador de Rondônia, Marcos Rocha destacou que, o crescimento no volume de negócios, a cada ano, sinaliza a força do agronegócio rondoniense e garante que, toda a estrutura logística e facilitações estão sendo alinhadas para fazer deste evento mais um sucesso nas negociações.

‘‘A Rondônia Rural Show é a vitrine do trabalho de fortalecimento do agronegócio, realizada pelo Governo de Rondônia, em parceria com os produtores. O Estado desenvolve cadeias produtivas, que se destacam pela qualidade, produtividade e sustentabilidade, inclusive, conquistou três selos de Indicação Geográfica do café, cacau e Tambaqui, e destaca-se pelo alto padrão de sanidade da carne bovina. São muitos os atrativos para receber os visitantes nacionais e internacionais e impulsionar bons negócios’’, salientou o governador.

ATRATIVOS

É no Centro Tecnológico Vandeci Rack, em Ji-Paraná, que os negócios e toda a programação acontece, com exposições de máquinas agrícolas, equipamentos, vitrines tecnológicas, insumos, exposição de animais, agroindústrias, artesanatos, e ainda; palestras, oficinas, demonstrações práticas e oportunidades de networking (rede de contatos ou relacionamentos).

De acordo com o coordenador da Rondônia Rural Show, Janderson Dalazen, em 2024, a Feira agropecuária traz o tema: “Agricultura da Amazônia”, com a confirmação de 630 expositores e 22 vitrines tecnológicas, além da tradicional presença de instituições financeiras, com propostas de financiamentos acessíveis aos produtores rurais.

O secretário de Estado da Agricultura (Seagri), Luiz Paulo destacou que, a população pode acompanhar os preparativos para a Rondônia Rural Show pelo site oficial da Feira, por meio do link rondoniaruralshow.ro.gov.br, que estará acolhedora para os visitantes, com praça de alimentação no espaço empresarial e Food Trucks (caminhões de alimentos), distribuídos no espaço para todos aqueles que vão aproveitar ao máximo a programação, e conferir o que há de mais inovador, sustentável e moderno no agronegócio.

FOMENTO ECONÔMICO

Além dos negócios realizados durante o evento, a Rondônia Rural Show movimenta a economia do Estado, especialmente a rede de hotéis e restaurantes do entorno do município, que recebe um volume de visitantes nesta temporada.

Em 2023, o evento chegou a receber mais 265 mil visitantes de vários municípios rondonienses, além de comitivas de outros estados e países da Europa, África e Continente Americano.

EVOLUÇÃO EM VOLUME DE NEGÓCIOS

2012 – R$ 186 milhões

2013 – R$ 294 milhões

2014 – R$ 530 milhões

2015 – R$ 622 milhões

2016 – R$ 485 milhões

2017 – R$ 660 milhões

2018 – R$ 533 milhões

2019 – R$ 703 milhões

2022 – R$ 2,6 bilhões

2023 – R$ 3,5 bilhões

CURIOSIDADES