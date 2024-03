No sábado, 9 de março, a Polícia Militar (PM) foi acionada no Park Shopping Vilhena para relatar o furto de uma motoneta Honda Biz 125 ES de cor bege, com placa NDO-5509/Cacoal.

Conforme apurado pela reportagem do Extra de Rondônia, a guarnição da Patrulha Reforço foi despachada ao Park Shopping para registrar uma ocorrência de furto de veículo. Após contato com o segurança do estabelecimento, este relatou ter observado um homem de camisa preta e bermuda bege, baixo e moreno, aparentemente sob efeito de bebidas alcoólicas, mexendo na ignição de uma motoneta.

O segurança achou a atitude suspeita e o questionou. O homem afirmou ser o proprietário da motocicleta, inclusive estava com a chave de ignição. Assim, o vigia ajudou a inserir a chave na ignição, uma vez que o homem parecia não conseguir devido ao aparente estado de embriaguez.

No entanto, o vigia ainda informou que a motocicleta ligou normalmente com a chave que ele inseriu, o que não levantou suspeitas de furto. Com base nas informações e nas características do suspeito, a guarnição realizou diligências, mas não conseguiu localizar nem a motoneta nem o suspeito.

Imagens das câmeras de segurança do shopping foram disponibilizadas para auxiliar na investigação do caso.