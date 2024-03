Um trágico incidente chocou os moradores da zona Leste de Porto Velho, no último domingo, 10, quando o pedreiro Glemerson Ferreira da Silva, de 37 anos, conhecido como “índio”, foi morto a tiros pelo dono de um bar local. O crime ocorreu em uma obra na Rua Décio Bueno, no bairro Porto Cristo, deixando a comunidade atônita e a polícia em busca do autor do homicídio.

Testemunhas afirmam que o agressor sacou uma arma de fogo, momento em que Glemerson teria proferido as palavras fatais: “Se puxou arma, tem que atirar”.

De acordo com informações obtidas pelo jornal, o triste desfecho teve origem em uma discussão sobre uma dívida financeira. Segundo relatos, a vítima devia inicialmente R$ 100 ao acusado, porém, este teria posteriormente aumentado a cobrança para R$ 200. Insatisfeito com o novo valor, o proprietário do estabelecimento teria se dirigido até o local de trabalho de Glemerson, alegando que a dívida havia subido para R$ 400.

A situação escalou quando o patrão da vítima, que estava presente, ofereceu-se para pagar a dívida via transferência Pix, na tentativa de evitar conflitos. No entanto, a discussão entre o agressor e o pedreiro se intensificou, culminando em violência. Testemunhas afirmam que o agressor sacou uma arma de fogo, momento em que Glemerson teria proferido as palavras fatais: “Se puxou arma, tem que atirar”.

Em seguida, dois disparos foram ouvidos, atingindo a vítima no ombro e causando sua morte instantânea. O criminoso, cuja identidade não foi divulgada pelas autoridades, fugiu do local em uma motocicleta modelo XRE300, deixando para trás o horror e a perplexidade dos presentes.

A Polícia Civil já está empenhada nas investigações para prender o autor do crime.