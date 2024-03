Na manhã desta segunda-feira, 11, em visita ao Extra de Rondônia, Alexandre Silva, diretor da Escola Legislativa de Rondônia, compartilhou detalhes sobre o curso de “Assessoria de Comunicação”, totalmente gratuito em Vilhena.

A assessoria de Comunicação desempenha um papel fundamental na elaboração de estratégias e na produção de pautas com impacto midiático e social. Os profissionais dessa área possuem um profundo conhecimento da empresa em que atuam, juntamente com um aguçado senso de noticiabilidade e contatos em veículos/canais de comunicação para maximizar a disseminação dos conteúdos.

O curso de Assessoria foi solicitado pelo vereador Samir Ali, presidente da Câmara de Vereadores de Vilhena, em colaboração com a OAB, que gentilmente cedeu o auditório para a realização do curso.

“Na Escola do Legislativo, não cobramos pelos cursos, por serem totalmente custeados pelos deputados estaduais. A presidência da Assembleia encaminha as demandas e nós as atendemos. Os horários dos cursos variam de acordo com a demanda e a região. Em Vilhena, o curso iniciou hoje pela manhã e terá a duração de 20 horas, ocorrendo ao longo de uma semana, de segunda a sexta-feira”, explicou Alexandre.

Todos os professores são da Assembleia Legislativa, profissionais qualificados de Porto Velho. Em Vilhena, é a professora Angelita Liman que ministra o curso. Além do curso de Assessoria, a Escola do Legislativo planeja oferecer mais cursos em Vilhena, como o de Oratória, por exemplo. No total, são mais de 40 cursos disponíveis para toda a população de Rondônia.

“Todos os participantes recebem um certificado ao final do curso, comprovando a qualificação obtida. As inscrições para os cursos podem ser feitas através do hotsite recentemente inaugurado pela Escola do Legislativo, onde as pessoas podem se inscrever diretamente. Além disso, informações e inscrições podem ser feitas através do Instagram (@Escola do Legislativo)”, finalizou Alexandre.