A denúncia foi formalizada à polícia e o fato aconteceu neste final de semana na área rural de Vilhena.

Conforme informações obtidas pelo reportagem do Extra de Rondônia, um homem foi detido após denúncia de roubo e ameaça a uma mulher e filhas na área rural de Vilhena.

O caso aconteceu no sábado, 10, na Kapa 140. Uma equipe do Patrulhamento Tático Móvel (PATAMO) esteve no local após atender chamado de uma mulher que garantiu ter sido vítima de roubo.

No local, a mulher afirmou que, junto com suas duas filhas – uma de 14 e outra de 9 anos, respectivamente -, além de uma amiga de 14 anos, foram até o sítio de um amigo e que, no momento que disse que iria embora, foi impedida de sair do local.

Conforme a denúncia, o dono do sítio retirou ela de dentro do carro, retirou a chave do veículo e ele teria dito que “daqui ninguém sai vivo”, momento em que ela e suas filhas correram e se esconderam no mato. A mulher relatou que, enquanto caminhava pela estrada, avistou o homem conduzindo uma motocicleta, a procurando.

A polícia esteve no local e localizou o acusado, que negou as acusações de agressão e ameaça. Em sua defesa, afirmou que mantém um relacionamento com a mulher e que passaram o dia ingerindo bebidas alcoólicas e tonando banho de rio. Alega, ainda, que, em dado momento, ela – já com sinais de embriaguez – começou a cobrar um valor em dinheiro que ele teria prometido para ela.

Ele admitiu que impediu que ela fosse embora e retirou a chave do carro, mas garantiu que não houve nenhuma agressão ou ameaça. Disse que a chave do veículo ficou em cima da mesa da área.

Diante da denúncia, o sitiante foi detido e apresentado na Delegacia de Polícia Civil de Vilhena.