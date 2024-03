A atividade econômica é, por natureza, criteriosa, trabalhosa e as vezes complexa. Também deve ser lembrado que ela gera riqueza, emprega pessoas, produz tributos, mediante a produção e comercialização de produtos e serviços.

Sua finalidade é a satisfação das necessidades humanas. Situações complexas podem implicar em desentendimento nos relacionamentos comerciais e interpessoais.

Neste tempo de incertezas e ansiedades, muito pouco temos falado a respeito de simplicidade; de aprimorar a comunicação; de racionalizar os processos internos. Todas as pessoas e empresas, no seu relacionamento com os órgãos públicos, têm direito à simplicidade, à clareza e à fácil percepção. O custo Brasil é exorbitante e crescente, razão pela qual precisa ser combativo. Isso não é uma tarefa individual, mas sim coletiva; é algo material e relevante; não envolve custos nem rouba nosso tempo. Resume-se numa ideia a ser compartilhada, entre mais interessados.

Convido nossos empresários, administradores e gerentes a tomar um tempo para refletir e discutir a respeito da simplicidade; de sua aplicação maior e mais intensa na atividade econômica, a partir de nossas empresas.

Simplicidade é um termo de uso geral, o qual adquire significados diversos, a depender do assunto tratado. Quando se diz que algo é dotado de simplicidade, significa que é de fácil compreensão ou composto por pouca ou nenhuma complexidade. Isso deveria ser a regra; no entanto constitui uma exceção, não é mesmo?

Pessoas simples costumam retratar singeleza, modéstia e humildade, no seu trabalho e posturas. Esse comportamento precisa ser incentivado no interior de nossas empresas, organismos e associações. A simplicidade tende a despir as pessoas de uma imagem de orgulho, superioridade e arrogância, bastante comum no escalão superior de algumas organizações.

A simplicidade tem valor; ela traz consigo benefícios para todas as partes; ela acelera as entregas; aproxima as pessoas. Ela também leva as operações empresariais à agilização dos procedimentos e à eficiência, tornando-as mais rápidas e competitivas.

Exemplificando: o banco com o qual trabalho usa duas folhas para a emissão de um comprovante de pix (quando poderia ser feito em apenas uma); possui uma tarja preta enorme no cabeçalho consumindo muita tinta ao ser impresso. Isso é um desperdício tão comum e inconsequente, porque desprezamos a simplicidade e, em adição, não nos preocupamos com o custo alheio.

Há uma ansiedade generalizada no país; preocupações econômicas e financeiras; operacionais e políticas. Urge levantar a bandeira e a voz da simplicidade. Todos nós temos uma área de influência, ao nosso redor. Muito pode ser alcançado se levarmos adiante essa concepção.

Precisamos integrar e unificar, pensamentos e posturas; ter uma visão inovadora e buscar desempenhos superiores. Este é um desafio a ser enfrentado pela comunidade. Convido o (a) amigo (a) leitor (ora) a participar dele. Pense nisso enquanto lhes digo até a semana que vem.