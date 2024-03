Durante a sessão ordinária na manhã desta terça-feira, 12, a Câmara de Vilhena rejeitou, por maioria de votos, o requerimento nº 004/2024, de autoria da vereadora Clérida Alves, solicitando ao prefeito Flori Cordeiro o retorno de mão dupla da avenida José do Patrocínio, no centro da cidade de Vilhena.

Matéria sobre o assunto foi divulgada pelo Extra de Rondônia nesta segunda-feira e, já nesta terça-feira, houve debate na sessão ordinária no Legislativo vilhenense, através de discursos contrários e a favor sobre os resultados das mudanças no trânsito local.

A José do Patrocínio passou a ser mão única em 4 de dezembro de 2023, após a Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito (Semtran) anunciar as novas regras de circulação na cidade (leia mais AQUI).

Clérida sustentou o argumento de que a solicitação para que a José do Patrocínio retorne a ser mão dupla partiu dos comerciantes.

Já os vereadores Toninho da Ceron, Zeca da Discolândia e Zezinho da Diságua defenderam a mão única, afirmando que o trânsito melhorou na avenida após a mudança.

O presidente da Casa de Leis, Samir Ali, ao analisar o trânsito de forma geral, disse que, para ele, as mudanças feitas pela Semtran não surtíramos efeitos positivos e, ao contrário, “só piorou”. Contudo, sugeriu a convocação do secretário municipal para que, na tribuna do Legislativo, apresente estudo técnico e dados mostrando de que as mudanças trouxeram resultados positivos na cidade de Vilhena. “Aí teremos, de fato, ciência dos resultados”, destacou.

O vereador Ronildo Macedo foi incisivo em suas colocações e criticou algumas mudanças feitas pela Semtran, principalmente, nas rotatórias. “Você não consegue mais andar nas rotatórias”, lamentou.

Após os debates, a maioria decidiu por rejeitar o requerimento, mas os parlamentares concordaram em convocar o titular da Semtran, Rogério da Silva Dias, para explicações na Tribuna da Casa de Leis.