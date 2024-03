Um acidente envolvendo duas motocicletas ocorreu na noite desta terça-feira, 12, na Avenida Presidente Nasser, próximo à Unidade Básica de Saúde, em Vilhena.

De acordo com informações obtidas pela reportagem do Extra de Rondônia, os envolvidos no incidente estavam seguindo na mesma direção, sentido Avenida Rondônia, quando um deles tentou acessar uma via secundária. Foi nesse momento que ocorreu a colisão entre os veículos.

No impacto, ambos os condutores caíram, e um deles teve o capacete removido da cabeça, resultando em um ferimento considerável, além de uma possível fratura na perna esquerda. Ele recebeu os primeiros socorros do Corpo de Bombeiros e foi encaminhado ao Hospital Regional. O outro envolvido sofreu apenas escoriações leves.

A Polícia Militar de Trânsito (Ptran) foi acionada para registrar a ocorrência.

>>>VÍDEO: