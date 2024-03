A deputada estadual Dra. Taíssa Sousa (PSC) protocolou um Projeto de Lei que tem como objetivo erradicar os trotes nas instituições de ensino superior.

Os trotes são eventos que recepcionam os novos alunos, e podem variar de brincadeiras inofensivas a situações humilhantes e perigosas, muitas vezes resultando em danos físicos, emocionais e psicológicos aos estudantes.

Em Rondônia, recentemente aconteceu um caso em Cacoal com calouros do curso de medicina veterinária que deram entrada no hospital de urgência e emergência após serem expostos a substâncias de uso veterinário durante um trote universitário. De acordo com a parlamentar, “a proibição é fundamental para garantir um ambiente acadêmico seguro e saudável, no qual os estudantes possam desenvolver habilidades positivas”, expressa a deputada.

O texto do projeto visa a proibição de qualquer tipo de atividades de recepção de novos estudantes em instituições de educação superior que envolvam coação, agressão, humilhação ou qualquer outra forma de constrangimento que atente contra a integridade física, moral ou psicológica dos alunos. O projeto ainda determina que as instituições adotem medidas preventivas para coibir a prática.