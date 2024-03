A necropsia realizada no corpo do homem encontrado morto na manhã deste sábado, 16, na sala da casa onde morava sozinho na Rua 351, no bairro Vila Operária, em Vilhena, apontou que ele foi assassinado com um tiro de calibre .22.

Segundo informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, a espingarda de pressão encontrada em cima da cama foi submetida a perícia, que descartou sua utilização no crime.

O corpo da vítima identificado por João Batista Araújo, de 36 anos, foi descoberto pelo irmão, que mora nas proximidades e notou que a casa estava aberta. Ao chegar ao local, encontrou o irmão sem vida e acionou a Polícia Militar.

Conforme a perícia, o tiro foi disparado a curta distância, pois o projétil atingiu de raspão o braço e o antebraço antes de atingir o coração.

De acordo com a funerária Canaã, o corpo será velado a partir das 17h na Capela Mortuária, e o sepultamento ocorrerá às 9h deste domingo, 17, no cemitério Cristo Rei.