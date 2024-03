Dois irmãos, um com 21 anos e outro com 20 anos, foram detidos por policiais da Patrulha Reforço na sexta-feira, 15, sob suspeita de tráfico de drogas em Vilhena.

Segundo informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, a guarnição da Patrulha Reforço realizava patrulhamento pela a Avenida Brasil, bairro Jardim Eldorado, quando os militares avistaram um homem transitando de bicicleta, conhecido no meio policial por envolvimento com tráfico de drogas na região.

O suspeito, identificado pelas iniciais G.A.B.M., de 21 anos, ao perceber a presença da viatura agiu de forma suspeita, chamando a atenção dos policiais e foi abordado. O suspeito carregava uma bolsa tipo pochete, na qual foram encontrados 200,00 Euros e 38 unidades de uma substância aparentando ser cocaína, pesando aproximadamente 430 gramas.

O suspeito disse aos PMs que a droga estava embalada e pronta para ser ingerida, pois ele havia sido contratado por um homem e ganharia R$ 10 mil para transportar a cocaína no estômago para a cidade de Paris, na França. O suspeito ainda relatou que ele e seu irmão, identificado pelas iniciais G., de 20 anos, já haviam levado drogas no estômago para a Europa em outra ocasião.

Indagado sobre seu passaporte, o suspeito disse que estava na residência de seu irmão. Com isso, os policiais foram até o endereço, onde observaram que o irmão do suspeito estava fazendo uso de cocaína em um prato e, ao perceber a chegada da viatura, se desfez da droga, jogando-a no chão, e em seguida correu para o fundo do imóvel e jogou um objeto no quintal vizinho. Por estar sob efeito de drogas, o rapaz avançou sobre os policiais, sendo necessário o uso moderado da força física e algemas para contê-lo.

A namorada do rapaz estava na residência e, ao vê-lo sendo imobilizado, atacou os militares, também precisando ser contida. Após os suspeitos serem controlados, foi realizada uma averiguação na residência, onde foram encontradas, em um quarto dentro de uma mala de viagem, duas munições de calibre .22 e uma caderneta com anotações de contabilidade do tráfico.

Após se acalmar, o rapaz disse que o objeto que havia jogado era uma balança de precisão de propriedade de seu irmão, que não foi localizada pelos policiais. A polícia encontrou em outro endereço fornecido por G. dois aparelhos celulares iPhone.

Os envolvidos foram conduzidos para a delegacia de Polícia Civil, onde a ocorrência foi registrada.