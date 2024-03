A belíssima Ana Clara Lacerda, representante como Miss Rondônia Teen, é uma jovem de 15 anos, dotada de rara beleza e graciosidade, além de ser estudante do ensino médio. Apaixonada pelo universo miss, ela consegue conciliar suas atividades escolares e hobbies com as demandas do mundo miss.

Integrante do seleto elenco profissional da @agency.felicittade, Ana Clara é uma das misses da renomada Agency Model Felicittá na cidade de Rolim de Moura, no Estado de Rondônia.

Com sua determinação, beleza e compromisso comunitário, Ana Clara já se destaca como uma verdadeira vencedora, não apenas no âmbito da moda, mas também como uma inspiração para os jovens de Rondônia.

Seus sonhos incluem cursar veterinária, dada sua paixão pelos animais, e a moda, que considera seu esporte de coração, além de praticar musculação. Ela será uma das 29 candidatas a disputar o título de Miss Brasil Teen.

Natural de Cacoal, a jovem rondoniense vive momentos de expectativa e reúne os atributos necessários para conquistar o título nacional como representante do estado.

A futura Miss Brasil Teen sucederá Maria Eugênia Raposo e terá a honra de representar o Brasil no Teen Universe 2025.

O concurso de beleza tem como objetivo incentivar as jovens a darem o melhor de si nos concursos e a perseguirem seus objetivos pessoais e profissionais.

Ana Clara representa a @agency.felicitta, liderada pela competente Gleice Leite, uma agência com um histórico impressionante, ostentando 15 títulos nacionais e 4 internacionais.

