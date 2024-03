Na noite deste domingo, 17, o Corpo de Bombeiros de Vilhena foi acionado para prestar socorro a um motociclista que havia caído e ficado inconsciente.

Segundo informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, o motociclista trafegava pela Rua Cleber Mafra, via que dá acesso à Unesc, quando, por motivos ainda desconhecidos, teria perdido o controle da direção e caído na via, ficando desacordado com o impacto.

Populares que passavam pelo local protegeram a vítima da chuva e acionaram o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar.