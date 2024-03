Neste final de semana, a guarnição da Patrulha Reforço capturou três homens que estavam foragidos do sistema prisional e apreendeu um adolescente com maconha em Vilhena.

Segundo informações apuradas pela equipe do Extra de Rondônia, a guarnição da Patrulha Reforço recebeu informação de que um foragido da justiça identificado como Moisés da Silva, conhecido no mundo do crime como “Moi”, poderia estar escondido em uma casa na Rua 906, no bairro Alto Alegre.

Com isso, a guarnição foi ao endereço citado e, ao se aproximarem da residência, observaram que o suspeito estava em frente ao imóvel e conversava com dois homens.

Contudo, ao perceber a presença da viatura se aproximando, tentou correr para o interior da residência, mas foi logo alcançado e contido mediante o uso de algemas.

Em consulta ao Banco Nacional de Mandado de Prisões (BNMP), foi constatado também mandado em aberto em desfavor de um dos homens que estavam na companhia de Moi, identificado como Paulo Morais Neves, vulgo “Paulo Mosca”.

Diante dos fatos, Moisés e Paulo receberam voz de prisão, sendo conduzidos à Delegacia de Polícia Civil e, após o registro da ocorrência, ambos foram encaminhados para a Casa de Detenção.

Ainda no mesmo turno, a guarnição da Patrulha Reforço fazia ronda pela Rua 1515, no bairro Jardim Primavera, quando os militares observaram uma movimentação atípica em frente a uma residência, sendo que o local é conhecido como ponto de encontro de usuários de drogas. Ao se aproximarem do local, os militares identificaram Maycon Wilian Freitas Lima, um velho conhecido no meio policial que estava foragido da justiça.

Com isso, ele foi abordado e recebeu voz de prisão. No local, ainda, os militares, em continuidade à abordagem aos suspeitos, encontraram um adolescente identificado pelas iniciais R.S.A., com uma porção de substância análoga à maconha pesando um grama, na qual ele afirmou ser usuário de drogas e que o entorpecente era para seu consumo.

Diante dos fatos, os envolvidos foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil, onde a ocorrência foi registrada e, posteriormente, os foragidos foram encaminhados ao sistema prisional.