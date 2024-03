Na tarde desta segunda-feira, 18, duas motonetas com registro de roubo em Vilhena foram recuperadas pela guarnição da Força Tática de Cerejeiras e pelos investigadores do Núcleo de Inteligência (NI) da Polícia Militar de Colorado do Oeste.

De acordo com informações obtidas pela reportagem do Extra de Rondônia, os militares receberam relatos sobre dois homens que estavam transitando na BR-435 (linha 3), sentido Cerejeiras, com duas motonetas suspeitas de serem produtos de roubo em Vilhena.

Em resposta, foi organizada uma operação para abordar os suspeitos. Os veículos foram interceptados próximo à ponte do rio Escondido, confirmando-se que eram, de fato, provenientes de roubo ocorrido na cidade de Vilhena.

Diante dos fatos, os suspeitos foram presos e conduzidos à Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp) de Colorado do Oeste, onde a ocorrência foi registrada.