Um acidente envolvendo um carro e uma motocicleta ocorreu na manhã desta segunda-feira, 18, em Vilhena. O motociclista foi socorrido ao hospital pelo Corpo de Bombeiros.

Conforme informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, o condutor da moto, uma Honda CG 125 Cargo com placa de Vilhena (utilizada para entrega de gás), estava seguindo pela Avenida Paraná, no sentido do aeroporto. No cruzamento com a Rua 916, foi atingido pela condutora de um carro VW Gol com placa de Sapezal (MT), que transitava em direção à faculdade Unesc.

No momento da colisão, o motociclista sofreu ferimentos e foi socorrido, sendo encaminhado ao pronto-socorro do Hospital Regional pelos serviços de emergência do Corpo de Bombeiros.

A Polícia Militar de Trânsito (Ptran) foi acionada e isolou o local para realização da perícia. Posteriormente, o incidente foi registrado na Delegacia de Polícia Civil.

