A Polícia Militar (PM) foi chamada ao fórum de Vilhena para cumprir um mandado de prisão contra um homem identificado pela inicial C., de 34 anos, que estava foragido da justiça.

De acordo com informações obtidas pela reportagem do Extra de Rondônia, a PM recebeu a informação de que um homem, condenado a cumprir pena por dois homicídios, e que estava com a tornozeleira desligada havia se apresentado no fórum para se entregar.

O detento havia passado o fim de semana com a tornozeleira desligada, e a Colônia Penal responsável por monitorá-lo comunicou formalmente às autoridades, resultando na emissão de um mandado de prisão contra ele.

No entanto, o detento compareceu voluntariamente ao fórum, alegando que, após uma discussão com sua esposa e com o intuito de evitar consequências mais graves, decidiu deixar a residência sem seus pertences pessoais, incluindo o carregador da tornozeleira, o que resultou em seu desligamento.

O foragido foi encaminhado para a Casa de Detenção, onde aguarda uma decisão judicial em relação ao seu caso.