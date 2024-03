A deputada estadual Rosangela Donadon, (União Brasil), realizou a entrega de 7140 mudas de coco anão juntamente com fertilizantes e consultoria técnica especializada para 34 produtores rurais do município de Alto Paraíso na última semana.

A cerimônia de entrega, contou com a presença de diversas autoridades, incluindo o prefeito do município João Pavan, do vereador Valmir dos Santos, de Elias Correa, representante do Instituto Raiz Nativa, e outros líderes regionais. Este evento não apenas celebrou a iniciativa, mas também marcou um marco significativo no fortalecimento da agricultura familiar na região, destacando o compromisso com um investimento substancial no desenvolvimento agrícola local.

A iniciativa foi viabilizada por meio de uma emenda parlamentar direcionada por Rosangela Donadon, totalizando um investimento de R$ 1,5 milhão no projeto “Mudando Histórias com mudas de coqueiros-anões”. Este montante possibilitou não apenas a distribuição das mudas, mas também a oferta de suporte técnico necessário para garantir o sucesso dos empreendimentos agrícolas.

O projeto “Mudando Histórias com mudas de coqueiros-anões” visa central beneficiar diretamente aproximadamente 320 agricultores familiares em todo o estado de Rondônia. Para a deputada Rosangela Donadon, este projeto representa um compromisso sólido com o desenvolvimento sustentável e o bem-estar das comunidades rurais.

“É uma alegria poder contribuir com o desenvolvimento do trabalho dos agricultores familiares de Alto Paraíso e Rondônia. Acredito firmemente que o homem do campo deve permanecer no campo, porém com qualidade de vida e meios para trabalhar. É por isso que tenho dedicado meus esforços incansavelmente”, afirmou a parlamentar Rosangela Donadon.

Esta iniciativa não apenas provê recursos tangíveis para aprimorar a produção agrícola, mas também ressalta o papel crucial dos representantes eleitos na promoção do desenvolvimento econômico e social das comunidades rurais. Ao fortalecer a base agrícola do estado, projetos como este contribuem para um futuro mais próspero e sustentável para todos os seus cidadãos.