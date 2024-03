No último sábado (16), o deputado estadual Cássio Gois (PSD) marcou presença na entrega de um conjunto descascador de café à Associação dos Produtores Rurais do Rio Formoso (Assrifo), na linha 07, em Cacoal.

O equipamento, oriundo de um investimento que soma o valor de 200 mil reais, com recursos do deputado Cássio Gois e contrapartida do município e Cacoal, foi recebido com bastante festa pelos agricultores locais.

Em suas palavras durante o evento, o deputado ressaltou a importância do recurso direcionado para fortalecer a produção agrícola no estado de Rondônia.

“Investir na agricultura e no homem do campo, é investir no futuro de nosso estado. Este recurso tem o propósito de promover o desenvolvimento dessa comunidade, garantindo melhores condições de trabalho e renda para os produtores de café”, afirmou Gois.

Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) destacam a relevância da produção de café em Rondônia, que se destaca como um dos principais estados produtores da região Norte.

De acordo com o último levantamento, Rondônia ocupa a posição de destaque na produção de café canéfora, com uma área plantada de aproximadamente 71 mil hectares e uma produção anual que ultrapassa as 2 milhões de sacas.

Vale destacar também que o deputado Cássio Gois é membro da Comissão de Agricultura da Assembleia Legislativa de Rondônia, destacando seu compromisso com o setor agrícola do estado.

Durante a cerimônia, o presidente da Associação Rio Formoso, Edson Rosa, também expressou sua gratidão pelo investimento, enfatizando que o novo equipamento substituirá um descascador de café com 36 anos de uso.

“Esta máquina representa um salto significativo em nossa capacidade de produção. Estamos muito felizes em receber este apoio do deputado Cássio Gois e da comunidade política local”, declarou Rosa.

No evento, diversas autoridades estiveram presentes, incluindo os vereadores de Cacoal Luiz Fritz, Ezequiel Minduim e Edimar Kapiche; a vereadora Jussara Alves de Ministro Andreazza; Silvio Machado, chefe de gabinete representando o prefeito Adailton Furia; Ronaldo Félix (Naldinho), presidente do Conselho Municipal de Agricultura; e Mário Fofão, vice-prefeito de Ministro Andreazza.