A Faculdades Integradas Aparício Carvalho Vilhena – FIMCA Vilhena, abre processo seletivo de vestibular para o Curso de Medicina turma de 2024. Inicialmente, serão ofertadas 60 vagas, trazendo uma nova oportunidade e impacto positivo na área da saúde do município.

A FIMCA Vilhena, oferece um Curso de Medicina de alta qualidade acadêmica, infraestrutura adequada e corpo docente qualificado, cumprindo todos os requisitos legais e normativos para oferta do curso, demonstrando seu compromisso com a excelência educacional e a contribuição para suprir a demanda por profissionais médicos na região.

O curso de Medicina da FIMCA Vilhena será uma oportunidade ímpar para os estudantes locais que aspiram a uma carreira na área da saúde. Com uma grade curricular abrangente, foco na prática médica desde os primeiros anos e parcerias com instituições de saúde locais, busca formar profissionais médicos altamente capacitados e preparados para o mercado de trabalho.

A chegada do curso de Medicina da FIMCA Vilhena não apenas fortalece a oferta educacional na região, mas também tem um impacto positivo na saúde pública local. Com a formação de novos médicos, há a perspectiva de suprir demandas por profissionais de saúde em áreas carentes, melhorar o acesso aos serviços médicos e contribuir para o desenvolvimento da medicina preventiva e curativa na comunidade.

Para o Dr. Aparício Carvalho – Diretor Geral da FIMCA Vilhena “este é um marco histórico para nossa instituição e para a cidade de Vilhena. Estamos comprometidos em oferecer uma educação médica de qualidade e formar profissionais que farão a diferença na saúde da nossa comunidade.”

A Reitora do Centro Universitário Aparício Carvalho, Dra. Mariana Carvalho, “afirmou que o curso de Medicina na FIMCA Vilhena fortalecerá ainda mais a vocação e posição da Instituição como referência em educação superior na área médica, desempenhando um papel vital na melhoria da saúde e no bem-estar da comunidade. Lembrou ainda, do compromisso em oferecer uma educação médica de qualidade, moldando futuros profissionais capacitados e dedicados a servir nossa população.”

De acordo com o Dr. Maurício Carvalho – Diretor de Expansão do Grupo Aparício Carvalho “a abertura do curso de Medicina na FIMCA Vilhena é uma excelente notícia para a cidade. Isso não só ampliará as oportunidades educacionais para nossos jovens, mas também fortalecerá nossa rede de saúde, contribuindo para um futuro mais saudável e próspero para todos.”

O Curso de Medicina na FIMCA Vilhena representa um avanço significativo para a educação e a saúde na região. Com dedicação, compromisso e excelência acadêmica, a instituição está pronta para moldar o futuro da medicina local e inspirar uma nova geração de profissionais médicos. Este é apenas o começo de uma jornada emocionante e promissora para a FIMCA Vilhena e para todos os envolvidos.