Aos 15 anos, Laura Oliveira Mariano, uma jovem rondoniense de Ariquemes, está pronta para brilhar no cenário nacional.

Com seus impressionantes 1,70 m de altura e 46 kg, Laura não só chama a atenção pela beleza exterior, mas também por sua inteligência e habilidades comunicativas que a tornam uma forte candidata ao título de Miss Model Teen Brasil.

Agenciada pela renomada agência de modelos Felicittá, Laura carrega consigo todas as características necessárias para representar com graciosidade e elegância o estado de Rondônia no concurso de beleza que será realizado nos dias 18 e 20 de março em Curitiba, Paraná.

Além de seu sonho em seguir carreira no Direito e se tornar uma futura delegada, Laura vê no concurso uma oportunidade de crescimento pessoal e profissional, buscando inspirar outras jovens a alcançarem seus objetivos.

O Miss Model Teen Brasil, um dos maiores eventos de beleza do Brasil voltado para adolescentes, tem como objetivo incentivar as jovens a darem o melhor de si e alcançarem seus sonhos, tanto pessoais quanto profissionais.

A agência de modelos Felicittá, sob a habilidosa liderança de Gleice Leite, é uma parceira fundamental no sucesso de Laura, destacando-se com um histórico robusto de 14 títulos nacionais e 4 internacionais. A agência é reconhecida por seu compromisso com a excelência e pela capacidade de moldar talentos promissores.

Segundo a organizadora do concurso Miss Rondônia, Gleice Leite, a competição vai além da aparência física, valorizando também a postura e o engajamento social das participantes, incentivando ações em prol de causas importantes para a sociedade.

Laura Oliveira Mariano tem o apoio de sua família, amigos e toda a comunidade de Ariquemes enquanto se prepara para representar com orgulho o estado de Rondônia no Miss Model Teen Brasil 2024. Com determinação e graça, ela está pronta para deixar sua marca e quem sabe trazer para casa o tão almejado título.