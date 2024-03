A partir do início desse ano a Defensoria Pública de Cacoal deverá contar com os serviços de mais dois defensores públicos, aumentando de cinco para sete, o quadro desses profissionais.

O anúncio foi feito pelo deputado estadual Cirone Deiró, que havia feito o pedido à Defensoria Geral. “Tínhamos conhecimento da necessidade de ampliar esse número, para melhor atender a população e passamos a buscar o apoio da instituição, em Porto Velho, para resolver essa situação”, explicou Cirone.

Segundo o deputado, a normativa já foi aprovada pela Defensoria Geral, restando agora a viabilização do encaminhamento dos profissionais para Cacoal. Cirone agradeceu a atenção recebida do então defensor geral Hans Lucas Immich e de seu sucessor no cargo, Victor Hugo de Souza Lima. “A partir de agora um número maior de pessoas poderá ter acesso aos serviços da defensoria, nas cidades de Cacoal e de Ministro Andreazza”, afirmou.

O defensor público Roberson Bertone, coordenador do Núcleo de Cacoal, disse que assim que a normativa for efetivada, o número de atendimento poderá ser ampliado e a população melhor assistida. “Nosso objetivo principal é sempre atender o maior número possível de pessoas, com o serviço que cada um realmente precisa”, disse.

A Defensoria Pública de Cacoal está localizada na Rua Padre Adolfo, 2434, Jardim Clodoaldo, antigo prédio do TCE. O atendimento é presencial, no horário das 07h30 às 13h30, mas em casos urgentes, o interessado pode ligar no número 69 3443-6928 ou 69 99302-9484.