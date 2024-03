O deputado estadual Cássio Gois (PSD) esteve presente em uma reunião estratégica no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (Ifro), Campus Cacoal, ao lado do reitor do Ifro, Moisés José Rosa Souza, do Diretor-geral Adilson Miranda de Almeida (Cacoal) e dezenas de viveiristas. O encontro foi marcado para discutir a construção de um laboratório especializado em nematologia, visando combater uma praga que tem assolado as plantações de café na região.

De acordo com Cássio Gois, a necessidade de um laboratório de nematologia é urgente, considerando os impactos devastadores que essa praga tem causado não só em Rondônia, mas em todo o território brasileiro.

Segundo dados do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), as infestações de nematóides nas plantações de café podem reduzir a produtividade em até 50%, representando perdas significativas para os produtores e encarecendo a produção, assim como o custo para o consumidor final.

Como membro da Comissão de Agricultura da Assembleia Legislativa de Rondônia, Cássio Gois ressaltou a importância do diálogo entre as instituições públicas e a comunidade agrícola para enfrentar desafios tão prementes como esse.

“Este é um tema de extrema importância que envolve as três esferas de governo: municipal, estadual e federal. Estou comprometido em trabalhar em conjunto para facilitar soluções que beneficiem os produtores de café e fortaleçam nossa economia agrícola, visto que Rondônia é um dos principais produtores de café do país, afirmou o deputado.

Durante a reunião, o técnico do Ifro Cacoal, Marciano, destacou a relevância desse primeiro encontro para toda a cadeia produtiva do setor de café. “A construção deste laboratório representa um avanço significativo na capacidade de diagnóstico e controle das pragas que afetam nossas plantações. Estamos otimistas com os resultados que essa iniciativa trará para os nossos produtores”, disse Marciano.

Por sua vez, Sérgio, viveirista com mais de 15 anos de experiência em Cacoal, expressou sua confiança de que a construção do laboratório facilitará o trabalho dos produtores de café. “Essa é uma medida essencial para garantir a sustentabilidade da produção cafeeira em nossa região. Com um melhor controle das pragas, poderemos aumentar nossa produtividade e qualidade dos grãos”, ressaltou Sérgio.

O engenheiro agrônomo dos viveiros de Cacoal, Emerson, também enfatizou a importância dessa conquista para a redução dos custos na produção de café. “Investir em tecnologia e pesquisa é fundamental para tornar nossa agricultura mais eficiente e competitiva. Com o laboratório de nematologia, teremos melhores ferramentas para enfrentar os desafios que temos no campo”, comentou aEmerson.

Segundo o Deputado Cássio Gois, a construção do laboratório de nematologia representa um marco importante na luta contra as pragas que ameaçam as plantações de café em Rondônia. Os últimos dados do setor em Rondônia, dão conta que a produção anual ultrapassa as 2 milhões de sacas.